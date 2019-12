¿Se cae el pase? River ya conoce el precio de Paradela

River comienza a preocuparse por lo que será el armado del equipo titular para el año 2020.

Marcelo Gallardo ya no puede contar con Exequiel Palacios, mediocampista que fue vendido al Bayer Leverkusen alemán.

Además, el Muñeco sabe que en los próximos días podría tener novedades con respecto a Ignacio Fernández, uno de sus futbolistas emblema.

En caso de que Nacho termine emigrando a Brasil, el club tiene como principal apuntado a José Paradela, volante de Gimnasia.

En TNT Sports contaron que ayer hubo una reunión entre directivos del Millonario y el de Quiroga, pero las negociaciones parecen haberse enfriado.

#CNNDeportes | ¿Paradela a River? @DistasioNicolas cuenta que es complicado por tres motivos: River no saldría al mercado, su cotización es elevada y hay más jugadores a los que se siguen pic.twitter.com/n9z9MHm8nZ — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) December 19, 2019

"River, en principio, no saldría al mercado, aunque va a depender mucho el tema de Nacho Fernández. La cotización es muy elevada. Se habla de nueve millones y medio de dólares. Cuando intenté confirmar si alguien de River fue a alguna reunión (por Paradela) me dijeron que no. Tal vez si River vende a Nacho por la cláusula pueda contar con algún efectivo", aseguró Nicolás Distasio.

El ex-Rivadavia de Lincoln comenzó a destacar en este semestre tras la llegada de Diego Maradona al cargo de DT y es una de las revelaciones de la Superliga Argentina.

