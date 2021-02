Se decidió: Santiago Ormeño jugará por la primera selección que lo llame

Santiago Ormeño es pretendido por la selección peruana y de México, sin embargo, todavía no decide por cuál jugará. En una ocasión ya manifestó que no tendría problemas en ponerse la Blanquirroja, pero todavía no recibe el llamado de Ricardo Gareca.

En conferencia de prensa para Puebla, el delantero indicó que jugará para la selección que lo quiera: "No puedo dar una respuesta como tal, mi sueño es jugar en una Selección. Nací en México pero también tengo mis raíces peruanas, soy elegible por las dos. Si solo me toma en cuenta una, yo creo que esa sería la Selección a la que iría”.

A ver, de una vez por todas����

�� si crees que jugará con la Selección de ����

�� si crees que jugará con la Selección de ����



¡Checa lo que @santorme opina del tema y su análisis de �� en su conferencia de prensa!��#LaFranjaQueNosUne�� pic.twitter.com/wywAnHllyP — Club Puebla�� (@ClubPueblaMX) February 18, 2021

Sobre los rumores que lo ponen en la lista de reserva de Ricardo Gareca, señaló: “He escuchado de la reserva de la Selección peruana, pero en lo personal no sé nada, a mí no me han dicho absolutamente nada, yo la verdad no sé ni qué onda”.

Santiago Ormeño nació en México pero también podría jugar por Perú, debido a que tiene ascendencia peruana y a diferencia de Gianluca Lapadula, no tendrá que realizar ningún trámite, ya que cuenta con DNI y pasaporte peruano.

En la presente temporada, Santiago Ormeño suma 11 goles en 18 partidos. El 2020 fue dirigido por el técnico peruano Juan Reynoso, quien hoy trabaja en Cruz Azul.

Lee También