Se fue a la B con Independiente y tiró: "Algunos se hacían los lesionados para no jugar"

Son hechos históricos que ningún amante del fútbol argentino podrá olvidar jamás. Varios de los equipos más grandes del país tuvieron su paso por la segunda categoría de dicho deporte luego de muchos años de mala gestión y flojos resultados deportivos, siendo los descensos más recientes el de River en 2011 y el de Independiente dos años después. Sobre aquella página negra en la historia del Rojo se abrió la polémica una vez más, ya que fue un jugador que supo vivir ese triste momento desde adentro quien salió a dar declaraciones y apuntar a varios de quienes eran sus compañeros.

Se trata de Hernán Fredes, que se sumó a la moda de los videos en vivo de Instagram, dándole en ese contexto una entrevista a De la Cuna al Infierno, una página partidaria del club de Avellaneda. Desde Paraguay, ya que juega en el Sol de América, cumple con la cuarentena para prevenir la expansión del coronavirus, en un país donde el dengue también está golpeando duro a la sociedad y se debe tener mucho cuidado a la hora de salir a la calle, aunque sea solamente para hacer las compras, un pago o cualquier otra actividad.

El volante, sobre aquella época en la que las papas quemaban, a mediados de junio de 2013 más especificamente, disparó: "En ese plantel había jugadores que se hacían los lesionados para no jugar". Muy fuerte. Luego, agregó: "Creo que Independiente estaba haciendo las cosas mal institucionalmente desde mucho antes. A Cantero le creíamos, parecía ser un tipo de palabra. Pero empezó a faltar mucho a la verdad: una semana venía y te decía que a la siguiente ibas a cobrar, y a la siguiente pasaba lo mismo. En el momento clave de la institución, que fue el año que nos vamos al descenso, estuvo más abocado al tema de la barra que al fútbol".

Todo esto se potenció cuando Facundo Parra, quien volvió desde Italia para ayudar al club de sus amores a volver a la máxima categoría en ese entonces, se metió a comentar bancando las declaraciones de su colega. "Víctor Zapata. El que embarga las copas. Me mata el encierro, sacame a pelear de una", complementó el ahora delantero de All Boys. Vale recordar que Luciano Leguizamón fue el futbolista que había amenazado con vender los trofeos que están en las vitrinas del Libertadores de América con tan de saldar una deuda salarial que tenían con él.

Todo muy picante. SIn dudas, es una herida que todavía no sanó para Fredes, quien aquel 15 de junio de 2013 no solo vio cómo su equipo perdía ante San Lorenzo por 1-0 confirmando el peor final, sino que también se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lo cual lo dejó fuera de las canchas por un muy largo rato. Veremos qué tipo de repercusión traen estas palabras en los protagonistas que sin ser nombrados, fueron acusados. Hoy en día el fútbol está parado por completo, la pelota no rodará por mucho tiempo más y cualquier tipo de encontronazo es noticia.

