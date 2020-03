Cecilio Domínguez a los hinchas de Independiente: "No quiero que me silben"

La relación de los hinchas de Independiente está rota. Los fanáticos están enojados con el rendimiento en general y se lo hacen saber cada vez que van al Libertadores de América.

Sobre esto habló Cecilio Domínguez en una entrevista que dio en el VIVO del Instagram de Gastón Edul. El volante hizo un pedido especial para la gente del Rojo.

“Quiero jugar, ganar cosas y no quiero que me silben más. Es muy feo que me silben, nunca me tocó y en Independiente me están haciendo sentir algo muy duro”, declaró.

Y agregó: "Cuando llegué a Independiente tenía mucha ilusión de hacer grandes cosas. Soy consciente de que aún no se pudo dar, pero la gente es muy exigente, no importa si el jugador tiene algún problema personal".

Pero no quedó ahí, el paraguayo le apuntó a Beccacece: "Con él no pude dar lo que quería. Al plantel le generó un cambio muy grande. Vivía todo muy intenso y era complicado, cuando fallábamos en las decisiones”.

Para finalizar, le puso presión a Pusineri: “Ahora están utilizando a los juveniles, que está súper bien, pero quiero volver a jugar, a ganar cosas”.

