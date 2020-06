Se fue de River en el mejor momento: "Nunca hablé con Gallardo, me apresuré en irme"

A Daniel Villalva le tocó debutar profesionalmente con la camiseta de River Plate en un momento complicado de la institución del barrio porteño de Núñez.

Con un paso intermedio por Argentinos Juniors, el 'Keko' se mantuvo en la formación Millonaria hasta 2014, siendo parte de la conquista del título en el Torneo Final 2014.

Sin embargo, justo en la llegada de Marcelo Gallardo al banco de suplentes, el delantero se marchó al fútbol mexicano para sumarse a Veracruz. Y ahora habló al respecto.

"El 2014, el último torneo que jugué en River, fue el mejor de mi carrera. Creo que me apresuré en irme. Sentí que no iba a tener mucha participación con Marcelo Gallardo. No me lo dijo él. Igual no me arrepiento", comenzó afirmando en diálogo con 'River Monumental'.

"Quería tener la chance de jugar afuera. Pienso que me apresuré porque no hablé con el Muñeco y además me llamó el presidente de México que estaba en Cancún. Me dijeron que me querían, que me estaban esperando", completó.

Cabe destacar que, en la actualidad, Villalva tiene 27 años de edad y se encuentra defendiendo la camiseta del Goiás de Brasil.

Villalva festejando un gol con la camiseta de River. (Foto: Getty)

