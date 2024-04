Este domingo 28 de abril de 2024, Joao Rojas volverá al Capwell para enfrentarse a Emelec en uno de los Clásicos del Astllero más tensos de los últimos años. El jugador de Barcelona SC mandó un mensaje en sus redes sociales y desde el club han respondido para “calentar” aún más el ambiente.

Joao Rojas viene de ser el mejor jugador de Barcelona SC en el partido de Copa Libertadores ante Sao Paulo, pero se hizo viral por sus insultos tras ser cambiado apenas al minuto 60. En sus redes sociales el extremo ya pensó en el Clásico del Astillero y escribió “Modo Clásico On”.

Este Clásico del Astillero tendrá la particularidad de que marcará el regreso de 4 ex jugadores de Emelec al Capwell. Por lo cual, el club azul ha pintado a la entrada del túnel una frase muy usada por los hinchas, unas palabras que verán todos los jugadores al entrar al césped: “Después de Emelec, no hay gloria“.

Los ex jugadores de Emelec que regresan al Capwell para enfrentarse a su ex equipo son: Dixon Arroyo, Luca Sosa, Fernando Gaibor y Joao Rojas, este último siempre se declaró hincha de los azules y tiene en su tobillo derecho tatuado el escudo de los azules.

Ese fue el mensaje de Joao Rojas y algunas respuestas de los hinchas. (Captura de pantalla: @joaorojas1997)

Este Clásico del Astillero no solo será “tenso” por el regreso de los ex jugadores de Emelec al Capwell, sino también porque ambos equipos necesitan los 3 puntos para seguir peleando por la primera etapa. El equipo que no sume en este encuentro se despide de las chances de llegar a la final.

La frase que tiene Emelec en el túnel de ingreso de los jugadores. (Foto: @joacosaavedraq)

Las estadísticas de Joao Rojas como jugador de Emelec

Joao Rojas fue campeón con Emelec en el 2017 y llegó a otra final en el 2021, y tras perderla se tatuó el escudo de los azules. En todo su paso por el club eléctrico el extremo tricolor jugó 153 partidos, entre todas las competencias, marcando 28 goles y dando 29 asistencias.

¿A qué hora se jugará el Clásico del Astillero y por dónde se puede ver?

El Clásico del Astillero comenzará desde las 18H00 de este domingo, 28 de abril de 2024. Se espera que el estadio Capwell esté al tope de su capacidad y todos los aficionados también pueden seguir el encuentro por la señal de Star+.