Se volvió loco: un exjugador de Boca pidió a Mbappé para el Xeneize

Los más chicos no lo recordarán. De hecho, muchos de ellos no sabrán quién es. Sin embargo, Alphonse Tchami defendió la camiseta de Boca Juniors entre 1995 y 1997. Se trató de una aventura muy poco frecuente teniendo en cuenta que el artillero nació en la nación africana Camerún. De todas maneras, al exdelantero le tocó una etapa muy irregular de la escuadra Xeneize, aquella previa a la llegada de Carlos Bianchi, que terminó enderezando el rumbo y ganando todo.

De todas maneras, Tchami quedó muy identificado con Boca. Logró marcarle a River y se ganó el cariño de los hinchas. En ese contexto, el exfutbolsita de 48 años de edad sigue ligando emocionalmente al equipo ahora comandado tácticamente por Miguel Ángel Russo. Y, como consecuencia de ello, exteriorizó su deseo, el cual es un tanto insólito y extremadamente utópico. Entre otras cosas, el exatacante camerunés pidió la llegada de Kylian Mbappé a Boca. ¡Qué locura!

Alphonse Tchami con la camiseta de Boca.

"Me encantaría que Mbappé juegue en Boca, me gustaría mucho. Es muy rápido pero es medio difícil que venga, ja. Yo conozco al padre, es camerunés. Tengo el teléfono, a veces lo llamo, hablo con él. No sé si va a ser posible, no se puede me parece", exteriorizó al respecto en declaraciones brindadas a 'TNT Sports'. Y sí, el atacante francés es uno de los futbolistas más importantes del momento a nivel mundial y tiene un valor de mercado altísimo en Paris Saint-Germain.

�� El camerunés Alphonse Tchami volvió a la Bombonera: "Es una emoción muy grande". ���� �� https://t.co/8cmHdqxt49 pic.twitter.com/7EOXEg8iKu — Boca Jrs. Oficial (desde ��) (@BocaJrsOficial) July 22, 2017

Posteriormente, Tchami se refirió a su aventura en Boca, donde fue dirigido por entrenadores como Carlos Salvador Bilardo: "Teníamos un equipazo pero no pudimos salir campeones. Estábamos muy cansados después de una gira en Asia, creo. Perdimos contra Racing y no lo pudimos levantar, pero tuvimos buenos jugadores. Estaban Verón, Caniggia, el 'Kily' González, Maradona. A Diego lo vi en Estambul, hablamos de todo. '¿Cómo estás, negro?', me dijo. Hasta hoy tengo muy buena relación con todos".

"Era nuevo que un africano juegue en Boca, pienso que fui la primera persona que hizo eso. De ahí empezó todo con la gente, que tenía buena onda conmigo, siempre sonriendo. Siempre estuve dispuesto para acercarme a los hinchas. La gente te pide que seas campeón en Boca, siempre campeón. Es una linda presión", culminó el hombre que también vistió las camisetas de Unisport Bafang, Vejle Boldklub, Odense, Hertha Berlín, Al Wasl, Dundee, Niza, Chernomorets, Shenyang Ginde, Al Nejmeh, Épernay Champagne y la Selección de Camerúm.

