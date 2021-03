Sebastián Domínguez postuló para Boca a un delantero que cuesta una fortuna: "Se me acaba de ocurrir"

En el presente mercado de pases, Boca decidió no hacer demasiadas incorporaciones con el optimismo de poder hacer una renovación más grande allá por junio. En tanto, el xeneize también desechó la posibilidad de fichar a un futbolista en lugar de Eduardo Salvio, quien estará fuera por varios meses luego de sufrir una dura lesión en su rodilla.

Por si fuera poco, la dirigencia decidió prescindir de Ramón Ábila, quizá el jugador con más gol que había en el plantel. Las constantes lesiones hicieron que el delantero baje en la consideración del cuerpo técnico, que parece estar inclinándose por jugadores con diferentes características.

Entre los rumores que vinculan a Edinson Cavani con el club de La Ribera o un eventual regreso de Darío Benedetto, Juan Román Riquelme sabe que deberá reforzar al equipo con un goleador en el próximo mercado de pases. Sobre todo, teniendo en cuenta que Franco Soldano parece no estar mostrando los atributos necesarios para convertirse en el '9' azul y oro.

Esto fue tema de debate en ESPN F90, lugar en el que Boca ocupa un lugar más que importante en lo que se relaciona a los temas del día. Allí, Sebastián Domínguez se animó a proponer a uno de los jugadores argentinos con más potencial en la actualidad para ponerse la camiseta que dejará libre el cordobés, quien está al borde de emigrar a Estados Unidos.

"Se me acaba de ocurrir: (Adolfo) Gaich. Me encanta", aseguró el exjugador de Vélez y Estudiantes de La Plata, hoy panelista del programa. Por supuesto, sus compañeros de panel ironizaron con el precio que debería pagar Boca si quiere hacerse con el 9 de la Selección Argentina Sub 23, que hoy milita en Benevento a préstamo desde el CSKA de Moscú. ¿Le cumplirán el deseo?

Gaich festeja su gol ante Juventus. (Getty)

