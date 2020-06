Tras negativa de solicitudes económicas, ex de Villa lo vinculó con sicarios

Siguen los giros y giros en el caso de Sebastián Villa por la supuesta violencia de género que ejercía sobre Daniela Cortes, su ex pareja, quien denunció los hechos desde el pasado 27 de abril y hoy cursa una investigación por parte de la justicia argentina.

Son muchísimos los hechos que se han contado en este caso, pero en los últimos días el tema se volvió a activar, luego de que las autoridades le negaran a Daniela tres solicitudes que hizo en el juzgado donde se lleva la causa.

La primera de ellas fue una cuota alimentaria del jugador a ella, así mismo embargar la cuenta bancaria en la cual Villa recibe el salario que gana en Boca Juniors y por último que le devolviera una bicicleta estática y otros elementos deportivos que se llevó Sebastián para seguir ejercitándose.

Tras la negativa de la justica a estas solicitudes, enseguida Daniela volvió a salir en la televisión argentina y tras las apariciones en América, Crónica y otros, esta vez fue el turno de Canal 13 y allí tocó un tema bastante delicado.

Cortés explicó: “Él es de Bello y allá tiene amistades… No está bien relacionado y por eso se mantiene en ese círculo cuando está allá. Tiene contacto con sicarios”.

Y agregó: “Yo sabía que él tenía amistades de ese tipo y por eso le aconsejaba que eso no estaba bien porque se podía meter en problemas, pero él nunca me hacía caso porque decía que eran solo amigos y que no se la pasaba con ellos”.

Finalmente afirmó: "Él siempre me amenazaba, pero solo de palabra. Me decía que si me iba, me mandaba a hacer algo. Yo no le prestaba atención porque era de palabra y en momentos de rabia. Pero esta vez fue con llamadas a mi familia y amedrentándome, ahí dije: ‘No más’”.

