Trauco bromeó a Ruidíaz: "Cuando anota en la MLS le digo que lo haga con Perú"

Jugaron juntos en Universitario y se hicieron grandes amigos. Miguel Trauco y Raúl Ruidíaz continuaron la amistad en la selección peruana, donde en muchas ocasiones ambos fueron titulares tanto en partidos amistosos como en encuentros por las Elimiantorias.

La confianza llega a que ambos se bromeen, algo que hizo el defensor de la selección peruana al delantero en entrevista a Gol Perú: "Es uno de mis mejores amigos en el fútbol y tengo confianza de molestarlo. Cada vez que hace gol en la MLS, le digo que también anote en la selección".

Trauco confía en la capacidad de Raúl Ruidíaz para salir del momento sin goles en la selección peruana, donde no anota desde hace varios años: "Tenemos buena amistad, es un 'crack', me da una pena que no le salgan las cosas. Uno, como amigo, lo sufre, pero sé que es fuerte de cabeza y lo podrá revertir".

Sobre su buen momento con Saint Etienne en Francia, Miguel comentó: "Venimos en una etapa no tan buena, pero pudimos conseguir una victoria como visitante. Estoy con mayor confianza, ya conozco mejor a mis compañeros y puedo desenvolverme mejor”.

�� 90e+4 : La victoire au bout de l'effort pour la #TeamASSE ! �� pic.twitter.com/8LMYTVpVmP — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 31, 2021

A menos de dos meses de los partidos de Eliminatorias ante Bolivia y Venezuela, Trauco señaló: "Dejamos ir puntos valiosos, pero también nos tocaron rivales muy fuertes. Era algo que no lo esperábamos. Que esto sirva como un llamado de atención para no seguir dando ventajas”.

