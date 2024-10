¿Vuelve a la Selección Peruana? Jorge Fossati tomó radical decisión sobre Raúl Ruidiaz

Perú se juega la vida en las Eliminatorias Sudamericanas cuando enfrente a Chile en Lima y Argentina de visita en el próximo mes de noviembre. Sabiendo que no tiene margen de error, el técnico Jorge Fossati habría decidido tomar una radical decisión sobre la convocatoria del delantero Raúl Ruidíaz.

Si bien quedó muy en claro que para el técnico Jorge Fossati, el delantero Raúl Ruidíaz tiene una gran capacidad, pero no es convocable, nada habría cambiado a pesar de que el atacante viene teniendo un presente goleador en el cuadro del Seattle Sounders.

Para representar la situación, solo es necesario recordar las palabras que tuvo Jorge Fossati sobre la no convocatoria de Raúl Ruidíaz para la Copa América 2024 : “Prefiero explicar en términos generales, si sabemos que desde lo anímico o una parte de su cuerpo no está en condiciones de dar el máximo de venir con hambre de gloria a una convocatoria, preferimos pasar. Eso uno lo va viendo en conversaciones personales”.

¿En qué canal y a qué hora juegan Perú vs. Chile por las Eliminatorias?

Luego, tomándose un momento para también hablar sobre Raúl Ruidíaz , Jorge Fossati explicó por qué no lo llamaba a la Selección Peruana : “En el caso de Raúl y otros varios, en este momento no está. No tenemos a nadie a quienes nosotros les hayamos cerrado las puertas. Vamos a ir a la Copa América con la mentalidad que cada partido es el más importante del año. Aprovecharemos cada día para sacar un plantel para después del torneo”.

Perú vs. Chile se miden este viernes 15 de noviembre desde las 20:30 horas de Perú. Enfrentándose presumiblemente en el estadio Nacional de Lima, aunque todavía el escenario deportivo no ha sido confirmado, el cotejo será válido por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas .

¿Cuándo vuelve a jugar Perú por Eliminatorias?

Perú volverá a jugar por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas ante Chile. Dándose una vez más el ‘Clásico del Pacífico’, el duelo está pactado para desarrollarse en el mes de noviembre.

¿Cuántos puntos tiene Perú en las Eliminatorias?

Al término de la fecha 10 de las Eliminatorias, Perú tiene seis puntos. Ubicado en el puesto nueve de la tabla general, el gran reto es terminar séptimo, pues ese lugar reparte una opción para el repechaje al Mundial 2026.

