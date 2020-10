Ante selección peruana: Chile solicita permiso para asistencia de público

A pocos días del encuentro entre la selección peruana y Chile por la tercera fecha de las Eliminatorias, el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Pablo Milad confirmó que realizaron la gestión para que el partido a jugarse el 13 de noviembre en Santiago tenga presencia de público.

“Nosotros hicimos la solicitud (a las autoridades chilenas). No es algo fácil, porque no sabemos cuál es la evolución de la pandemia después del plebiscito, qué puede suceder en 15 días más, si es que los índices pueden mantenerse o pueden subir, pero estamos a la espera de una respuesta concreta”, manifestó Milad.

El motivo por el que solicitan presencia de público, es porque argumentan que con gente en el estadio hay presión para el rival: "Necesitamos que vaya público, porque la esencia de ser local no se vive cuando no hay público, no hay presión para los jugadores. Lo vivimos en Uruguay, que es una caldera cada vez que vamos, y solo se sentían las voces de los jugadores”.

Chile no es la única selección de la cual se conoce busca jugar con público, hace unos días los se conoció que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) también realiza gestione para que al menos 5 mil personas están presentes en el encuentro ante Argentina.

De concretarse el pedido de la FPF, los hinchas que contarían con prioridad para comprar entradas serían los abonados. Todos estarían ubicados en la tribuna occidente.

