Le da su aprobación: Gallese sin miedo a que Lapadula enfrente a Bolivia en La Paz

Con miras a los encuentros de la selección peruana ante Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias, el arquero Pedro Gallese en entrevista a Movistar habló sobre la posibilidad de que el delantero Gianluca Lapadula tenga la oportunidad de jugar en La Paz, debido a que Néstor Bonillo, preparador físico de la blanquirroja indicó que Gianluca es uno de los futbolistas que mostró más resistencia.

“Yo lo he visto físicamente muy bien, en los entrenamientos no paraba de correr, se notaba que estaba bien preparado, no sé como reaccione en la altura porque es algo nuevo para él, pero no tengo temor si el profe Gareca lo pone”.

Sabiendo que son partidos ante rivales directos y debido a que solo se tiene 1 punto, Gallese manifestó: “Mentalmente somos fuertes, lo hemos demostrado en las Eliminatorias pasadas. Hay cierta preocupación porque no hemos comenzado bien como pretendíamos, pero estamos tranquilos”.

“Nos han tocado equipos difíciles, pero no es excusa. Estamos en la posibilidad de dar vuelta a esto, hay buenos jugadores. Confiamos que vamos a salir adelante. Creo que tenemos que ser fuerte de cabeza. Hay que recordar los inicios que siempre siempre son duros y largos, tomar esto como un reto más, entrenarse lo más que se pueda con las herramientas que tenemos en casa”, agregó.

Pedro Gallese es uno de los futbolistas de la selección peruana que está en Lima debido a que la MLS todavía no inicia. Hasta hace unos días, Pedro junto a los demás jugadores que militan en Estados Unidos entrenaban en la Videna.

