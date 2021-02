Por Eliminatorias: selección peruana podría recibir a Venezuela en Chile

El presente del Perú con cuarentena total en 10 regiones incluyendo Lima, puede generar problemas a la selección peruana de cara al partido de Eliminatoria ante Venezuela, donde debe ser local en el Estadio Nacional. El duelo está programado para el día 30 de marzo, sin embargo, si el presente del coronavirus sigue en alza, la cuarentena inicialmente prevista hasta mediados de febrero podría alargarse y de suceder, la selección deberá tramitar permisos ante Ministerio de Salud.

De no recibir los permisos, la selección peruana podría ser local en un país limítrofe al Perú que esa fecha no sea local. Las dos alternativas son Chile y Colombia. La posibilidad también fue mencionada por Juan Carlos Oblitas: "La Confederación sigue sus fechas y no va a cambiar absolutamente nada, lo único que nos puede decir es que vayamos a jugar de local a otro país".

"Si el torneo no empieza en la fecha prevista la principal perjudicada es la selección peruana. En este momento veo imposible que se den cambios en Conmebol. Bolivia está jugando su torneo, están entrenando, en todos los países también, en el único sitio en el que nos hemos complicado por estas medidas somos nosotros pero eso puede destrabarse por medio de la comunicación y Dios quiera que esta semana tengamos noticias al respecto".

Las Eliminatorias no es la única preocupación de Juan Carlos Oblitas, ya que la Liga 1 quizás se vea postergada, lo que afectaría a la selección, ya que algunos jugadores del torneo local son convocados como alternativa.

El encuentro ante Bolivia no tiene problemas, debido a que en el país vecino las actividades deportivas se mantienen y el encuentro en La Paz se realizará.

