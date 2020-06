Sessa contó la vez que Russo lo quiso llevar a Boca

Una muy divertida entrevista dio Gastón Sessa en 90 Minutos por la pantalla de Fox Sports. Fiel a su estilo el histórico arquero.

Uno de los momentos más destacados fue cuando comenzó a recordar su paso por Vélez, con Miguel Ángel Russo como DT.

"MIGUEL ME QUISO LLEVAR A BOCA, PERO NO SE DIO"#90MinutosFOX | Gastón Sessa rememoró cuando Russo intentó ficharlo para el Xeneize. pic.twitter.com/hjrinq9QFc — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) June 22, 2020

"Jugamos un viernes en cancha de Vélez y le ganamos a Arsenal 1-0. Russo nos dijo que como jugamos bien, nos daba el sábado y domingo libres para descansar, y el lunes volver con todo. Agarré el auto y me fui con mis amigos a ver a Gimnasia en Bahía Blanca. Al otro día, en el diario salió la foto mía", contó sobre su fanatismo por el Lobo.

¿Las consecuencias? No las olvida más: "Cuando volví el lunes me agarró Miguel y me cagó a pedos. Nunca lo repetí".

CUANDO RUSSO "COLGÓ" A SESSA PORQUE LE QUISO DAR UN CONSEJO#90MinutosFOX | El 'Gato' recordó una divertida anécdota con el ahora entrenador de Boca y señaló: "Miguel fue el mejor técnico que tuve en vida". pic.twitter.com/XkeQVejHQY — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) June 22, 2020

Luego, agregó: "Miguel para mí fue el mejor técnico que tuve en mi vida, muy leal, honesto. Me conoce desde chiquito. Una vez faltaban dos fechas para que termine el campeonato y nosotros no estabamos jugando bien, le digo a Miguel que no estábamos jugando a nada, que ponga un enganche, y me dijo: 'Ah, querés un enganche'. Me sacó los dos partidos siguientes".

Para cerrar, reveló que cuando el entrenador encontró nuevo rumbo, intentó sumarlo a él: "Se fue a Boca y me quiso llevar, después no se dio".

