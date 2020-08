Silvio Romero contó por qué no se dio su pase a Boca: "Estuve cerca de irme"

La semana pasada, cuando el fútbol argentino fue habilitó a entrenar por primera desde la cuarentena obligatoria por la pandemia del COVID-19, Silvio Romero se presentó a entrenar con Independiente y firmó su nuevo contrato con el delantero.

Este martes, en una entrevista con Fox Sports Radio, el último goleador de la Superliga Argentina 2019/20, donde marcó doce goles -casi la mitad de su equipo en el campeonato-, respondió sobre los rumores de una posible salida a Boca.

"ESTUVE CERCA DE IR A BOCA"#FOXRadio - Silvio Romero aclaró que el interés del Xeneize fue real, pero que algunos detalles no se cerraron y terminó con su continuidad en Independiente. pic.twitter.com/UtWx66KMqd — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) August 18, 2020

"Sí, estuve cerca de irme. Tuvimos una negociación con Boca que en su momento estuvo cerca, pero después no llegó no darse. Los clubes no se pusieron de acuerdo y decidimos seguir en el Rojo", manifestó.

"El interés fue real, fue concreto. Hubo llamados de por medio, comunicación entre los clubes", agregó hoy uno de los máximos referentes del equipo de Lucas Pusineri.

Por último, Romero confirmó que hubo contactos con el Consejo de Fútbol de Boca y precisamente con Juan Román Riquelme, pero nunca con Miguel Ángel Russo.

Firmó por tres años más y sentenció que, si le tocaba irse a Boca, era en esta momento. En un futuro ya no le ve posible.

Lee También