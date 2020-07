Sorpresa: Jean Pierre Rhyner confesó de qué equipo es y a Fleischman le gustó

El jugador peruano del momento es Jean Pierre Rhyner. El defensor del Cádiz acaba de ascender a la primera división española y la próxima temporada jugará una de las mejores ligas del mundo.

Por ello, en Perú se movieron las cosas. Primero, fue para ver si podía ser considerado por Gareca y luego, para intentar conseguir alguna declaración suya y conocerlo un poco más.

En Voces del Fútbol lo entrevistaron. Ahí, le preguntaron por su equipo en Perú y así respondió: "En mi barrio y en mi familia son de Alianza Lima".

A esta declaración llegó un like muy particular: el de Eddie Fleischman, quien asegura que no hincha por ningún equipo. El jugador aseguró que le gustaría ir a Matute.

Además de esto, habló de sus modelos a seguir: "Sergio Ramos es uno de mis referentes, es un central muy bueno, un gran capitán y lleva al equipo. Carlos Zambrano es mi referente peruano, es muy agresivo, me gusta ese juego".

Así, da a entener que lo suyo es ir a chocar con los delanteros. Sobre ir a la Selección manifestó: "Me ilusiono con poder ser convocado para octubre". Así Gareca tiene una opción más ¿Será buena?

