Narrador de GolPerú criticó a Jean Pierre Rhyner y colega le respondió: "Respétalo"

El tema de la semana en el mundo deportivo de Perú ha sido Jean Pierre Rhyner. El defensor peruano del Cádiz ascendió a primera división y jugará en una de las mejores ligas del mundo.

El detalle es que el no es del todo peruano y la típica discusión por su elegibilidad ya dice presente. De todas formas, los tramites ya se están haciendo y la voluntad parece estar.

De hecho, según Horacio Zimmermann, el defensor ya mandó su carta a la FIFA para que quede todo listo. El propio García Pye señaló que para las eliminatorias ya podría ser considerado y que todo dependerá de Gareca.

Las opiniones, entonces, no dejaron de llegar. Giancarlo Granda, narrador de GolPerú, criticó el nivel en el que juega y sus pocos minutos en la Liga Smartbank.

"La verdad no me emociona una posible convocatoria de Jean Pierre Rhyner a la Selección Nacional. Un futbolista de la segunda división española que tan solo disputó 8 partidos de 40, que no se ha consolidado en su club. Por delante Zambrano, Abram, Araujo y Callens", señaló en twitter.

Entonces, Gustavo López, relator de GolTV, le respondió con humor y recordando a Silvio Valencia y sus palabras con Lapadula. "Respétalo a Rhyner", señaló.

Respétalo a Rhyner. — Gustavo López (@gustavolopezs) July 15, 2020

