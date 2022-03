Cada vez falta menos tiempo para que conozcamos a los 32 equipos que compongan la Copa Libertadores 2022, pero principalmente la espera está en el sorteo de la fase de grupos. En estos momentos se lleva a cabo la tercera ronda preliminar al certamen, pero la Conmebol ya confirmó cuándo y a qué hora va a realizarse este agrupamiento.

Palmeiras es el campeón defensor por segunda vez consecutiva de la competición, por lo que todo el resto intentará conquistar y así hacer cambiar de manos el título. Recordemos que la final va a tener lugar en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, con fecha para el sábado 29 de octubre.

Sabiendo que 28 cuadros ya están confirmados, ¿qué equipos todavía faltan por descubrirse en la fase de grupos? Son solamente cuatro los que faltan y los mismos surgen de los siguientes enfrentamientos: Fluminense vs. Olimpia; Everton vs. Estudiantes LP; Universidad Católica vs. The Strongest y América Mineiro vs. Barcelona SC.

+ Copa Libertadores 2022: Todos los clasificados y bombos de la fase de grupos

28 equipos son los que sacaron boleto a la Fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. ¿Cuáles son los clasificados y sus agrupaciones por bombos de cada país?

Bombo 1 : Palmeiras, River Plate, Boca Juniors, Flamengo, Nacional, Peñarol, Atlético Mineiro y Cerro Porteño.

: Palmeiras, River Plate, Boca Juniors, Flamengo, Nacional, Peñarol, Atlético Mineiro y Cerro Porteño. Bombo 2 : Athletico Paranaense, Libertad, Independiente del Valle, Universidad Católica, Emelec, Corinthians, Colo Colo y Vélez Sarsfield.

: Athletico Paranaense, Libertad, Independiente del Valle, Universidad Católica, Emelec, Corinthians, Colo Colo y Vélez Sarsfield. Bombo 3 : Sporting Cristal, Bragantino, Deportivo Táchira, Alianza Lima, Colón, Tolima, Caracas, Millonarios o Deportivo Cali.

: Sporting Cristal, Bragantino, Deportivo Táchira, Alianza Lima, Colón, Tolima, Caracas, Millonarios o Deportivo Cali. Bombo 4: Always Ready, Talleres, Independiente Petrolero, Fortaleza, y los cuatro conjuntos que llegarán de la fase previa.

¿Cuándo se sortea la fase de grupos de la Copa Libertadores?

El sorteo de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2022 se llevará a cabo el día viernes 25 de marzo desde la ciudad de Luque, Paraguay.

Horario y TV por país:

Argentina: 12.00 horas por DirecTV Sports y ESPN

Uruguay: 12.00 horas por DirecTV Sports y ESPN

Brasil: 12.00 horas por DirecTV Sports y ESPN

Chile: 12.00 horas por DirecTV Sports y ESPN

Paraguay: 12.00 horas por ESPN

Bolivia: 11.00 horas por ESPN

Venezuela: 11.00 horas por DirecTV Sports y ESPN

Colombia: 10.00 horas por DirecTV Sports y ESPN

Ecuador: 10.00 horas por DirecTV Sports y ESPN

Perú: 10.00 horas por DirecTV Sports y ESPN

Copa Libertadores: ¿Cuándo se disputa la fase de grupos?

La fase de grupos de la Copa Libertadores 2022 va a estar llevándose a cabo entre los días 5 de abril y el 26 de mayo. Se clasifican a octavos de final los primeros dos de cada zona, mientras que el tercero irá hacia la Copa Sudamericana.