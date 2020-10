Sosa, la nueva joya de River, reveló que estuvo a un paso de Independiente

Santiago Sosa debutó oficialmente con la camiseta de River Plate allá por agosto de 2018. Sin embargo, al prometedor mediocampista central le costó bastante ganarse un lugar dentro de la consideración de Marcelo Gallardo.

De todas maneras, en la actualidad, ya con 21 años de edad, el futbolista nacido en Mercedes, provincia de Buenos Aires, que estuvo muy cerca de mudarse al Everton de Inglaterra, empezó a ganar continuidad y a tener más minutos.

Bajo esa órbita, Sosa, que también fue parte del plantel de la Selección Argentina en la pasada Copa del Mundo Sub-20 de Polonia, en 2019, reveló que, recientemente y cuando no era tenido en cuenta por el Muñeco, estuvo a un paso de otro grande del país.

"El equipo viene funcionando bien desde hace tiempo, y, para uno que entra de fuera, las cosas son más fáciles cuando todo está aceitado. Marcelo me felicitó, estaba muy contento por las ganas con las que entré", comenzó señalando.

"Estuve a punto de irme a Independiente pero por algunos motivos no se dio. Lo del Everton fue algo muy concreto, no se terminó dando porque no tenía la ciudadanía europea para ir. Me dolió que se cayera pero ahora ya cambié la mentalidad y estoy contento en River", amplió.

"En los entrenamientos ya había jugado de interno por derecha. Por suerte me adapté bien a la posición. En los entrenamientos trato de mirar constantemente los movimientos que hacen Nacho Fernández y Enzo Pérez", finalizó en diálogo con '¿Cómo Te Va?'.

Lee También