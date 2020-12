Roberto Mosquera: "No puedo leer el futuro sino me gano la Tinka y voy a Hawái"

Sporting Cristal se impuso a Ayacucho FC por 2-1 con tantos de Washington Corozo y Emanuel Herrera. El equipo celeste sacó ventaja y le bastará con un empate para acceder a la final de la Liga 1 donde enfrentará a Universitario.

Al término del partido, el técnico de Sporting Cristal, Roberto Mosquera volvió a dejar frases para el recuerdo, ocurrió ante la pregunta por cómo veía el partido de vuelta. Mosquera respondió: "No tengo capacidad para leer el futuro, si no me compraría la Tinka y me voy a Hawái".

⏰ #Ahora Roberto Mosquera, entrenador de @ClubSCristal: "Hicimos un buen partido. Mostramos una personalidad competitiva importante ante un gran equipo. Toca pensar en el partido del sábado". #SEMIFINALESXGOLPERU #LIGA1MOVISTARXGOLPERU #AlientaDesdeCasa pic.twitter.com/22jMsBesCR — GOLPERU (@GOLPERUoficial) December 9, 2020

Entre otras de sus declaraciones resaltó la labor de sus dirigidos: "Estoy orgulloso de mis jugadores. Cuando agarré la conducción del equipo estaba en zona de descenso. Universitario llegó a llevarnos 12 puntos de ventaja en la tabla acumulada, pero ahora nosotros le sacamos 12 puntos a ellos".

Debido a la reglas del campeonato, las semifinales no tendrán diferencias de goles, por lo que en caso Ayacucho FC gane en los noventa minutos en el encuentro del sábado 12 de diciembre, se deberá jugar un alargue y de mantener el empate, se definirá por penales.

Sporting Cristal: R. Solis; J. Madrid, G. Chávez, O. Merlo, N. Loyola; J. Cazulo, G. Távara, H. Calcaterra; C. Olivares, W. Corozo, E. Herrera.

Ayacucho FC: A. Zamudio; F. Rojas, M. Quina, H. Souza, J. Mendieta; J. Murrugarra, L. Alvarez, L. Sosa, R. Ardiles, A. Cossío; M. Montes.

