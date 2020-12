Manuel Garay explicó por qué no cobró la mano de Gianfranco Chávez

Cuando Sporting Cristal vencía 3-1, una acción de gol de Ayacucho FC terminó en la mano del defensor celetes Gianfranco Chávez. La acción no fue cobrada y terminó como una de las polémicas de la semifinal de vuelta.

Días después del encuentro, el árbitro peruano Luis Garay explicó por qué no cobró la acción en RPP: "Nosotros los árbitros tenemos que tomar decisiones rápido con la única toma que tenemos en ese momento, no podemos suponer o inventar alguna otra imagen, y también debemos saber que el juez de gol no puede tener mayor movilidad en el campo, ya que su función principal es la línea de gol".

Agregó: "Entonces quiero aclarar que sí observé la "mano", sin embargo, no tenía el ángulo adecuado para saber qué tan separada se encontraba del cuerpo y precisamente ahí está la diferencia entre una mano sancionable y una que no se debe sancionar. La mano sancionable es aquella que se encuentra de manera "antinatural", "ocupando un mayor espacio"”.

Con el triunfo de Sporting Cristal por 4-1 ante Ayacucho FC, el equipo dirigido por Roberto Mosquera clasificó a la final y se enfrentará a Universitario por el título del fútbol peruano.

Universitario clasificó a la final por ganar el Torneo Apertura. Los cremas ganaron el primer torneo del año con fechas de anticipación, teniendo a Sporting Cristal como su más cercano perseguidor.

