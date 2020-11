Trolean a Sporting Cristal porque Carlos Ezeta ya tiene más seguidores que ellos

En estos días hay dos temas que ocupan todas las noticias. Uno de ellos es deportivo: Gianluca Lapadula llegó al país por primera vez para ponerse la Blanquiroja y defender al país.

El otro tema que llama mucho la atención es político. Este lunes Martín Vizcarra fue vacado por el congreso y se despertó la polémica. Muchos llamaron la acción del legislativo un golpe de Estado.

En ese conflicto, un ciudadano tomó mucho protagonismo. Carlos Ezeta le metió un duro puñete a Ricardo Burga, funcionario protagonista de los votos que terminaron sacando al presidente.

Ese personaje que agredió al político terminó siendo un símbolo de la resistencia en contra de la acción del congreso. Subió entonces muchos seguidores en Instagram y en twitter.

Tal fue así que pasó a los 300 mil seguidores. Entonces, los troleos no tardaron en llegar. Una página como Out of Context Fútbol Peruano lo compararon con la cuenta oficial de Sporting Cristal.

Así, terminaron señalando a los Celestes por sus pocos hinchas. Los comentarios posteriores solo confirmaron las burlas contra ellos ¡A tener correa!

Adidas está pensando auspiciar a Carlos Ezeta �� — Rodro (@roddronz) November 10, 2020

El equipo que más envidia da... Del que todos quieren ser pero por orgullo no lo aceptan. Somos Sporting Cristal por convicción más no por tradición. Siempre campeones, siempre primeros, pero que van a saber ... �� — Gary CSebastian (@garycsebastian) November 10, 2020

