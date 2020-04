Sueña Atlético Nacional: un campeón continental que anhela regresar para terminar su carrera deportiva

Sin lugar a dudas el año 2016 quedará para la historia y lo recordarán por la eternidad los seguidores de Atlético Nacional. En aquella temporada el cuadro paisa logró alzarse con la segunda Copa Libertadores de América.

En medio de la cuarentena, una de sus figuras de aquella memorable campaña le entregó sus declaraciones a un hincha en una entrevista que se hizo viral entre los futboleros verdolagas.

Alejandro Guerra aceptó el mano a mano de su fiel fanático y le respondió sus consultas, además dejó entrever la posibilidad de un posible retorno. "Me encantaría regresar a Nacional y devolver el cariño que la gente me tiene. También es un reto para demostrarles mi calidad, porque sé que me van a exigir mucho más y les puedo responder", dijo.

"A ojos cerrados quiero volver a Nacional. Sé que puedo dar mucho más de lo que di"



El presente del venezolano no es el mejor, ya que, se encuentra en el fútbol brasilero en una plantilla en la cual no ha podido tener la continuidad que desea.

"Estoy en Palmeiras, entrenando separado y esa situación me tiene muy mal, nunca había estado así. Pero no bajo los brazos, yo me preparo bien para jugar donde pueda estar, me siento para estar jugando a alto nivel", concluyó el futbolista venezolano.

