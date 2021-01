Tampoco, tampoco: Luis Alberto Bonnet comparó a Sporting Cristal con el Barcelona

Ángel Comizzo suele hacer berrinches y declaraciones polémicas. En todas sus etapas en el fútbol peruano ha dejado mal su propia imagen con sus acciones.

Después de irse mal en diciembre tras perder la final y recibir la tarjeta roja por una pataleta, los hinchas ya lo comenzaron a rechazar aún más que cuando llegó a remplazar a Gregorio Pérez. Ahora, el último martes, se mandó con una dura declaración contra Sporting Cristal.

Tras ello, recibió muchas críticas. Periodistas, hinchas, jugadores y exjugadores se manifestaron en las redes sociales y en los medios de comunicación.

En el mundo del club rimense también se manifestaron. La Pepa Baldessari, por ejemplo, su durísimo contra el DT argentino. Ahora, se sumó Luis Alberto Bonnet con una analogía un poquito fuera de lugar.

"El problema de lo que dijo Comizzo es no conocer el medio. Si yo voy a España y digo Barcelona no es grande no significa que sea verdad, es desconocimiento. La preocupación ahora es de la gente que lo contrató. Quizá ese desconocimiento lo llevó a perder la final", señaló con chiquita de paso.

Recordemos, por otro lado, que el DT también hizo una analogía con respecto a su comentario. Dijo que la U y Alianza eran como Boca y River y que los Celestes eran como Vélez o como San Lorenzo. Así se viene debatiendo en el fútbol peruano...

