Tiene que volver a River pero ya sabe: "El club no me va a necesitar"

Dentro de unas semanas arranca la pretemporada en River y hay jugadores que deben volver tras estar a préstamo. Son varios los cedidos por el Millonario.

Entre ellos está Augusto Batalla. El arquero que eligió Marcelo Gallardo para que sea titular hace unos años, se fue Unión La Calera de Chile.

Con el equipo trasandino quedó en la cuarta posición y se clasificaron a la próxima Sudamericana. El 1 debe volver al club de Núñez, pero ya sabe que no tendrá lugar.

"A mí se me venció el préstamo que tenía en Chile, así que debo regresar a River. tengo contrato hasta junio del 2021. Pero creo que el club no me va a necesitar en este momento, así que tengo que buscar un nuevo rumbo para seguir creciendo", declaró.

Y agregó: "Ojalá algún día pueda volver al club de mis amores, a mi casa, donde crecí y poder hacerlo de mejor manera, con mejores resultados. Le quiero dar alegrías a la gente de River".

Para finalizar, llenó de elogios al actual portero del Millonario: "Me encanta Armani. Junto con Barovero son los mejores arqueros que tuvo River en los últimos años. Además de grandes profesionales, son grandes personas".

Lee También