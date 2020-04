Todo aclarado: Caruso Lombardi contó los detalles de su charla con Alberto

Hace algunos días, Alberto Fernández y Ricardo Caruso Lombardi tuvieron un entredicho. Es que el presidente de la República Argentina, fanático de Argentinos Juniors, prefiere el estilo de Néstor Gorosito y lo dejó en claro varias veces.

En ese contexto, el actual director técnico de Belgrano de Córdoba exteriorizó todo su malestar, recordándole al máximo mandatario argentino que salvó a su equipo del descenso en dos oportunidades.

Pero, en las últimas horas, las diferencias se dejaron a un lado. Así lo compartió el propio estratega en declaraciones brindadas a Radio Mitre, contando los detalles de su conversación con el presidente.

"Me había dolido lo que había dicho Alberto. El otro día le escribí, estaba en línea y le pedí disculpas por lo que dije. Hablamos un montón de cosas, re bien. Le dije que estábamos para ayudarlo", comenzó afirmando.

"Me llamó él y quedé muy conforme con lo que me dijo. Más allá de que atiende a todo el mundo, me sorprendió. Le dije que no lo voté pero que me gusta cómo la viene llevando y que cuente conmigo. Lo noté preocupado por lo que pasó con los jubilados", amplió.

"Lo iba a cargar con que no siempre el sistema de Gorosito sale bien, a veces falla", concluyó Caruso Lombardi, entre risas, sobre la charla que tuvo con Alberto Fernández.

Ricardo Caruso Lombardi: “Le pedí disculpas a Alberto y lo invité a tomar un café para aclarar las cosas”https://t.co/EUcXSdMVWU — Radio Mitre ✋�������� (@radiomitre) April 5, 2020

Lee También