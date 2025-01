Todos imaginaban que la carrera deportiva lo iba a tener mucho más tiempo dentro del equipo que le dio todo en su vida como profesional. Sin embargo, su vida ahora lo hace salir hacia el extranjero, y dejar Universitario de Deportes. Ahora en Banfield, parece que reflexionó bastante Diego Romero, porque soltó unas frases sumamente fuertes. Los cuales, seguramente ahora se entienden más, porque está lejos del ruido que puede significar estar en un grande de Perú, como el cuadro merengue.

¿Qué piensa Diego Romero de su actualidad?

En una nota con Cátedra Deportes, en el mismo lugar donde están entrenando. El ahora ex portero de Universitario de Deportes, demostró tranquilidad de vivir un día a día muy competitivo, en las instalaciones del Taladro, al sur del Gran Buenos Aires, como se le conoce a la zona donde trabajan: “Estoy contento de estar en Argentina, de estar en Banfield. Si bien los trabajos son similares, se destaca la intensidad que hay aquí. El esfuerzo que dan todos los chicos por conseguir sobresalir es impresionante”.

¿Cómo trabaja Diego Romero en Argentina?

Diego Romero explicó que hay una manera diferente de trabajar en Argentina, a comparación del ambiente peruano. Y quedó algo sorprendido: “Acá me piden que ataque la pelota, que pueda anticipar la trayectoria del balón. En la ‘U’ me tocó estar con buenos preparadores de arqueros que me han ayudado mucho para poder estar acá. Estoy contento por lo que pude lograr en la ‘U’, estuve desde chico, cuando llegué a los 16, desde menores me sentí muy respaldado. Ahora salí bicampeón y con mucha confianza para dar todo en lo que viene”.

¿Diego Romero dejó mensaje para Universitario de Deportes?

La frase más fuerte llega en este instante, cuando el popular Chiquito, mostró sus deseos más importantes como portero ahora en el extranjero. Pensando en ver de lejos a Universitario de Deportes, cuando muchos pensaban todo lo contrario, que trabaja allá para pegar la vuelta con los cremas: “Tengo mis metas muy marcadas, tengo un punto donde quiero estar, no me salgo del foco, estoy convencido de que Banfield me dará mucha confianza, me hará seguir creciendo y lo que no quiero es regresar a Perú. Tomo las cosas con mucha humildad, trabajando con mucho compromiso para poder seguir ganando cosas”.

Diego Romero en la Selección Peruana. (Foto: FPF).

Finalmente, agradeció todo lo que está logrando con El Taladro, y promete dejar la vida en lo que será la competencia del día a día, en favor de su nuevo club en Argentina: “Ahora que estoy acá en el club, espero tener minutos, seguir esforzándome y poder seguir siendo convocado en la Selección y ganarme un puesto. Me siento bien con la gente aquí en Banfield, con el cuerpo técnico, con los compañeros. La convivencia es buena con los chicos, la competencia es buena y seguiremos trabajando. Yo trabajo como siempre, trato de entregar un plus más para seguir creciendo”.