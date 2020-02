Los casos de Beto da Silva y Jean Deza revolvieron las cosas en Alianza Lima. El genial inicio en desde lo dirigencial comenzó a tambalear por estos jugadores.

En el primer caso, se dijo no había acuerdo entre las partes. En el segundo, una nueva indisciplina hizo peligrar el contrato del Ratón.

A todo esto se refirió Bengoechea en su conferencia de ese jueves: "Jean Deza no está haciendo lo que el resto de sus compañeros hacen". "En esta institución, mientras yo esté, hay cosas que no se deben hacer", expresó con molestia.

"Es una semana atípica, porque teníamos pensado considerar a Deza para el partido ante Municipal", siguió el uruguayo. "Empezó la semana con posibilidades de estar, pero después de esto no estará contra Municipal", concluyó sobre Deza.

Pablo Bengoechea DT #AlianzaLima sobre Jean Deza: "Para este partido no esta convocado, ayer nos enteramos de esta noticia (indisciplina), y quedó afuera de la concentración, él se perjudica. Ahorita me preocupa mucho más por ganar los 3 ptos que otra noticia". pic.twitter.com/flTcB60kcn — Gaspar Cuzcano Estanislado (@CuzcanoGaspar20) February 27, 2020

A su vez, también se refirió a Betoto: "Desde que llegó a la institución, nos comentó que se había llegado a un acuerdo". "No sabemos si contaremos con él, me imagino que no. El pase no ha llegado, cuando llegue, estará en el grupo de 18", detalló sobre Da silva.

Por lo visto, tanto Deza como Beto seguirán en Alianza. Eso sí, todo parece indicar que ni el Ratón, ni el ex-Sporting Cristal podrán estar contra Municipal ¡Lamentable!

Pablo Bengoechea confirma que Beto da Silva no será tomando en cuenta ante Municipal. “El transfer todavía no llega”. Sobre Jean Deza: “no será tomando en cuenta para mañana. Está dañando a la institución”. En vivo x @GOLPERUoficial pic.twitter.com/slsApaKDdy — Ana Lucía Rodríguez (@analuciarf) February 27, 2020

