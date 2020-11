Torreira volvió a coquetear con Boca: "Quiero que forme parte de mi carrera"

En marzo de 2014 y sin haber jugado profesionalmente en su país de origen, Lucas Torreira debutó como futbolista en Delfino Pescara de Italia. En ese momento, el mediocampista uruguayo ya mostró un talento sobresaliente.

No es por nada que, posteriormente, el incansable futbolista sudamericano se marchó a Sampdoria y Arsenal antes de desembarcar en Atlético de Madrid, poderoso conjunto español cuya camiseta defiende en la actualidad.

Pero eso no es todo: al mismo tiempo, Torreira fue parte de la Selección de Uruguay en la Copa del Mundo de Rusia 2018 y en la Copa América de Brasil 2019. En total, el volante vio actividad en 19 compromisos oficiales con la Celeste.

Igualmente, todo esto no conforma a Torreira y va por más. Inclusive, el futbolista uruguayo tiene un deseo desde hace mucho tiempo y es ponerse la camiseta de Boca Juniors en algún momento de su carrera. Y volvió a dejarlo claro.

"Desde muy chico me atrae el 'Mundo Boca': su hinchada, los jugadores, los títulos conseguidos, entre otras cosas. Desde ahí nace este amor, esta pasión que tengo por el club. Y lo más curioso de todo es que nunca fui a la Bombonera. Esa es mi cuenta pendiente", comenzó señalando.

"Ojalá que algún día se me dé la posibilidad de jugar en Boca, es un sueño que tengo. Quiero que Boca sea parte de mi carrera futbolística. No pierdo la ilusión de ir a jugar ahí pero mientras tanto lo sigo a la distancia desde donde me toque. Vamos a ver qué depara el tiempo", completó en diálogo con 'As'.

Lee También