Un ex Boca: "En River no hubo puterío ni cuando se fue a la B"

Nada mejor que alguien que haya pasado tanto por River como por Boca para analizar las diferencias entre ambos clubes.

Carlos Morete cumple con ese requisito, por lo que en diálogo con Diario Olé opinó sobre la polémica entre Jorge Bermúdez y Carlos Tevez que tiene a todos expectantes en La Ribera.

"En el caso de River, sacando a Gallardo, el único que habla es Francescoli. Ahí no tenés a uno, dos tres, cinco tipos hablando como pasa en Boca. En Boca desde que ganó el nuevo presidente aparecieron Riquelme, Bermúdez, Cascini. Hay un montón de gente que habla y todos se creen dueños de la verdad", comenzó disparando.

Luego, agregó: "En River eso no pasa porque los que hablan cada tanto son Francescoli o Gallardo, que es palabras mayores, y nadie más. En River no está el puterío que vos ves en estos momentos en Boca. River es un club más serio en el sentido de que hace un montón de años que no pasan cosas raras de pelearse, de hacer estas cosas".

Carlos Morete, ex Boca y River, en diálogo con Olé sobra la polémica Bermúdez-Tevez: "En Boca hay un montón de gente que habla y todos se creen dueños de la verdad. River es un club más serio, ni siquiera fue puterío cuando se fue a la B". pic.twitter.com/7ej2828E4F — Bolavip Argentina (@BolavipAr) June 29, 2020

Tras afirmar que "todo se entiende mal y me extraña de tipos que saben cómo es este juego lo digan, y más cuando estás metido dentro de un club" en referencia a las declaraciones de que el 'Apache' era un "ex jugador" hasta que llegó la nueva dirigencia, dijo: "Yo creo que esta gente que llevó Riquelme, los que dijeron estas cosas, tienen que tratar de rectificarse. Pero el daño ya está hecho aunque vos te rectifiques. Por eso digo de la gran diferencia que hay entre Boca y River".

Para cerrar, sentenció: "Vos me decís dirigentes y me estás hablando de Bermúdez y Cascini que no son dirigentes, son ex jugadores que tienen un papel supuestamente importante en el tema fútbol de Boca. Y que se metan ya con un jugador o que abran la boca ya es polémico. Y es polémico en el sentido de que siempre el puterío se arma en Boca, siempre. No hablemos del famoso cabaret que dijo alguna vez Latorre, pero la realidad es que en Boca siempre pasan estas cosas. Y en River ni siquiera fue puterío cuando se fue a la B. Por eso pienso que estas declaraciones sobre Tevez están fuera de lugar completamente. Es la gran diferencia entre esos clubes, que siempre fue así".

Lee También