Un ídolo de Boca confesó que intentó suicidarse, pero lo salvó su perro

Roberto Mouzo tuvo una charla muy íntima en Super Mitre Depotivo. El jugador con más partidos en la historia de Boca vivió momentos muy duros en su vida y estuvo al borde de la muerte.

El ex-defensor pensó en quitarse la vida, debido a que estaba hundido en una profunda depresión. Además, contó que sigue estando acá gracias a una reacción que tuvo su perro.

"La muerte de mi mujer me afectó mucho, de repente me quedé sin nada y solo, y me llegué a sentir un jubilado joven. Tuve una depresión terrible que casi me lleva a la muerte", declaró.

Y agregó: "Mi señora se fue en mi mejor momento, donde estábamos disfrutando la vida y nuestros hijos. Me acuerdo que me empecé a dar manija, terminé de cenar, manoteé una cuchilla y estaba decidido a suicidarme".

Después, contó lo que evitó que se quitara la vida: "Hace 11 años un sábado estaba solo, tenía pensado quitarme la vida, pero mi ovejero saltó, me quitó la cuchilla y se largó a llorar. Me salvó la vida".

Para finalizar, recordó la mano que le dio el Xeneize para salir de ese duro momento: "El club nos están dando un subsidio y eso me ayuda mucho porque no me da para tirar manteca al techo".

