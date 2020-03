Un jugador de Real Madrid: "Utilicé los mismos equipos que un infectado"

En España están haciendo hasta lo imposible para frenar el aumento de contagiados por coronavirus. El número de infectados ya superó los 3 mil y hay 84 fallecidos por esta nuevo enfermedad.

Desde el lado deportivo, se suspendieron todos los eventos y las ligas de fútbol. Hasta los clubes decidieron posponer las prácticas y que cada futbolista entrene desde su casa.

En Real Madrid esto fue más caótico, debido a que un jugador de basquet dio positivo en el COVID 19. Se trata de Trey Thompkins, quién sufrió los síntomas y fue sometido a estudios.

Sobre esto habló Luka Jovic y contó que compartió equipos de entrenamiento con el contagiado. Además, explicó que se encuentra en cuarentena hace días.

“Desde que me lesioné y no entrené durante los últimos dos o tres días he usado los mismos grupos de recuperación que un jugador con coronavirus”, comentó.

Y agregó: “Del club nos dijeron que no teníamos entrenamiento durante las próximas dos semanas. Todos debemos estar en casa y no abandonar Madrid. Me siento realmente bien, no tengo síntomas; estamos esperando la decisión del club”.

Por ahora, no hay futbolistas de la liga española que tengan coronavirus. Pero están todos en cuarentena a la espera de descartar cualquier tipo de enfermedad.

