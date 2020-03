Una pena: llegó al Sport Boys, se lesionó y resolvió su contrato

Iván Bulos perteneció a esa generación dorada que fue importante en la clasificación a Rusia 2018. Estuvo en la sub20 de Ahmed junto a jugadores como Tapia y Flores.

Desde ese Sudamericano en Argentina en el 2013, las lesiones comenzaron a decir presente en su prometedora, pero interrumpida carreta futbolística.

Entonces, saltó de un equipo a otro sin lograr la regularidad que esperaba. Siempre, le terminó sucediendo algo en su integridad física que interrumpia sus deseos.

En su último tiempo, pasó del fútbol croata al Sport Boys. Este jueves, sin embargo, sin siquiera haber debutado con los Rosados comunicó una triste noticia.

Ivan Bulos tiene que ser operado nuevamente y su recuperación tardará entre 6 a 8 meses. ¿Cómo lo manejará @sportboys? Su contrato solo es hasta junio 2020. Veremos. https://t.co/vxk807pTZP — Diego Sotomayor Soto (@DiegoSotomayor7) March 4, 2020

"Tenía una cláusula, si me pasaba algo en la rodilla me pagaban la mitad", comenzó contando el mismo jugador. "Ya hablé con el club y no quiero nada de plata. Agradezco la oportunidad, a los hinchas también y espero de corazón que les vaya bien este 2020", concluyó Iván Bulos.

Así, el delantero dejó el conjuntó del Callao. Ahora se verá que pasa con su carrera. No sería raro que por su cabeza se le pase el retiro como una opción. Muy triste la verdad ¡Fuerza Iván!

¡AHORA! Ivan Bulos se despide de @sportboys. "Tenía una cláusula, si me pasaba algo en la rodilla me pagaban la mitad, pero ya hablé con el club y no quiero nada de plata. Agradezco la oportunidad, a los hinchas también y espero de corazón que les vaya bien este 2020" @liberoperu pic.twitter.com/1dq09XTsLo — Diego Sotomayor Soto (@DiegoSotomayor7) March 4, 2020

