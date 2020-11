La dura crítica de Germán Leguía a Ángel Comizzo por momento de Universitario

Universitario debía ganar a Carlos Stein para no poner en juego su segundo lugar en la tabla acumulada y así clasificar de forma directa a la final, sin embargo, los cremas cayeron 2-0 en el Estadio Alberto Gallardo.

Pese a la derrota, lo que más preocupa es la irregularidad de los cremas, que hace una fecha habían tenido un partido competitivo con Sporting Cristal. Con este panorama, La 'U' está obligado a ganar en la última fecha para no complicarse más y avanzar directo a la final.

Uno de los más criticados en este momento de Universitario, es el técnico Ángel Comizzo. Germán Leguía fue uno de los que cuestionó su trabajo al mando del equipo merengue.

"En la Fase 1, Ángel Comizzo tenía el apoyo de lo que había dejado Gregorio Pérez. Cuando él quiso inventar o salirse del libreto, ahí está el resultado. Y eso que la U no necesita de un entrenador para ganar estos partidos, porque están en Lima, ni siquiera están jugando en provincia", indicó Leguía en entrevista a La República.

Agregó: "Este torneo es malo y la ‘U’ debería estar ganando tranquilo; sin embargo, no lo hace, entonces el malo es el entrenador. Él no quería a los jugadores que trajo el estratega anterior, pero cuando vio que no pudo, los puso y comenzó a ganar. El karma le lesionó al jugador que no quería y chau, los que él ha traído no pasa. Está pagando lo que se llama soberbia".

