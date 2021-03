Gonzalo Núñez durísimo contra Germán Leguía: "No debería hablar tanta cojudez"

Germán Leguía, exjugador y directivo de Universitario habló sobre el presente del club, indicando que le preocupa un posible descenso por el mal momento deportivo que atraviesa la institución.

Leguía también tuvo duras críticas contra Ángel Comizzo. Para el conductor de Exitosa Deportes, Gonzalo Núñez, las declaraciones sobre Aldo y las críticas a la actual administración, es porque tiene amistad y tuvo un cargo en la administración de los hermanos Leguía, hoy fuera de la U.

"Le arde el c... a Germán Leguía porque sino estaría con los Leguía, trabaja con ellos. Si Germán tiene algo de ética no debería hablar tanta cojudez", dijo Gonzalo en Exitosa Deportes.

"Lo dice porque Comizzo no es del palo de los hermanos Leguía, quienes felizmente no vuelven más al club. Esperemos que el tema concursal con Gremco se acabe, se termine, pero el que administra el club así le arda el c... al señor Leguía es Gremco”.

El encuentro entre Universitario y UTC de Cajamarca fue suspendido como prevención para evitar más contagios de coronavirus.

