Comizzo no cree en posibilidad de resta de puntos debido al caso Aldo Corzo

El partido entre Universitario y UTC de Cajamarca correspondiente a la fecha 3 de la Liga 1 no fue programado debido a la cantidad de contagiados en el plantel crema.

La postergación del partido no fue la única noticia de las últimas horas en Universitario, ya que también se informó que Aldo Corzo fue aislado del plantel principal luego que no cumpliera con los protocolos sanitarios.

Pese a que hay rumores que UTC de Cajamarca pedirá los puntos debido a que Corzo no cumpla con los protocolos, Comizzo no cree en esa posibilidad: "El año pasado hubo casos de indisciplina en otros clubes y no les quitaron los puntos, así que no creo que el caso de Corzo sea para ese tipo de cosas", comentó Ángel en entrevista a 'Fútbol Como Cancha'.

