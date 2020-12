No va a Universitario: Yorkman Tello reveló por qué no fichó por los cremas

Luego de jugar por cinco años en Binacional, donde fue campeón nacional el 2019, Yorkman Tello, volante ofensivo de 31 años defenderá a Cusco FC por toda la temporada 2021.

Aunque Yorkman había indicado que tenía una propuesta de Universitario, finalmente decidió jugar por Cusco FC. El volante contó por qué no aceptó la oferta del equipo crema, pese a que querían contar con él.

"De la 'U' me hablaron y me dijeron que espere hasta después de la final pero tenía que asegurarme. De repente no se daba la opción y me quedaba en el aire. Ángel Comizzo me dijo que siga así y le desee lo mejor para la final", indicó en entrevista a TV Perú.

Aunque entregó todo en Binacional con el que pudo celebrar su primer título, Tello no se fue de la mejor manera: "Me dolió mucho lo que nos hicieron en Binacional durante la pandemia. Con Cusco hablé a mitad de año y ahora se dio. Me cae bien la altura y el frío. Ojalá que en marzo cuando la selección enfrente a Bolivia en La Paz pueda tener alguna chance".

Yorkman Tello dio sus primeros pasos en el fútbol en América Cochahuayco, luego pasó por Unicachi, Atlético Minero y desde el 2015 defendió la camiseta de Binacional. Tres de esos cinco años jugó con el equipo de Juliaca en la Liga 1.

