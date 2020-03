Ustari bancó a Messi: "Lo vi llorando como un nene por la Selección"

Pese a que demostró en más de una oportunidad ser uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, en Argentina aún existen fanáticos del fútbol que se atreven a discutir las potestades de Lionel Messi a la hora de vestir los colores de la selección nacional.

Resguardándose en el hecho que al día de la fecha La Pulga no logró coronarse con la camiseta de su país, muchos aficionados del deporte rey aprovechan para desprestigiar y buscar disminuir el grado de calidad del futbolista.

"Poner en duda a Messi es una barbaridad, las cosas te pueden salir o no, pero yo si te puedo decir que lo vi llorando como un nene por lo que pasaba en la Selección. Es muy difícil estar en los pantalones de él"



- @23Osky en diálogo con Radio Mitre pic.twitter.com/fY2x2uREAt — Bolavip Argentina (@BolavipAr) March 26, 2020

En diálogo con Radio Mitre, el guardameta Oscar Ustari, exteriorizando su fastidio con quiénes critican y ponen en duda a Lionel, manifestó: "Poner en duda a Messi es una barbaridad".

"Las cosas te pueden salir o no, pero yo si te puedo decir que lo vi llorando como un nene por lo que pasaba en la Selección. Es muy difícil estar en los pantalones de él", reveló el portero del Pachuca.

Rememorando una vieja anécdota para exteriorizar un poco de lo que siente Messi a la hora de defender los colores de su país, Ustari recordó: "Me acuerdo que en la Copa América del 2011 yo me estaba recuperando de la rodilla y cuando pierden me fui a verlo al predio de Ezeiza. Lo vi como nunca lo había visto, destrozado".

"No tengo dudas que si Messi no es campeón del mundo, el fútbol va a ser injusto", cerró Oscar aplicándole una cuota de responsabilidad al destino y futuro del astro argentino en la selección.

#SuperMitre #Ahora Oscar Ustari @23Osky : " He visto a Messi llorar como un nene por la selección, lo vi destrozado" pic.twitter.com/pZbYAUBrxz — Radio Mitre Deportes (@MitreDeportes) March 26, 2020

Lee También