No es novedad que el fútbol brasileño tiene a una de las canteras más importantes del planeta, si no la mayor. Los equipos más grandes del fútbol europeo monitorean constantemente a las inferiores de su pares de aquel país para identificar a las estrellas del futuro.

No es extraño que jugadores que aún no han debutado en la primera división se hagan famosos por sus pinceladas sobre el césped de las divisiones menores y este domingo se volvió viral una acción particular. Un golazo del Campeonato Paulista Sub 13 circula con fuerza en las redes sociales.

Se trata de una combinación colectiva de Santos, que derrotó por 4-0 a São Bernardo en aquella competencia. En 15 minutos del complemento, el Peixe estiró la ventaja a 2-0 cuando David Carmo concretó de taco una destacada jugada por el ancho de la cancha.

Todo inició con una doble pared por la izquierda del campo, bicicletas para eludir a dos rivales y un cambio de frente. Ya por la izquierda, continuó con una elástica en el vértice del área, un enganche para evitar el fondo de la cancha y un pase al área chica que culminó con el tacazo goleador.

El golazo viral de Santos: