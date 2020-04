Vangioni, sin vueltas contra Boca: "No pueden hablar más"

Es el debate al que ya se acostumbró cualquier amante del fútbol argentino, sea del equipo que sea. Desde que River ganó la final de la Copa Libertadores 2018 ante Boca en el Santiago Bernabéu, la discusión eterna comenzó. Los hinchas de los clubes más grandes del país se desviven intentando justificar por qué ganar dicho encuentro o irse a la B es más importante, mientras que varias personalidades del mundo del deporte se suman a ese debate amplificando el alcance del mismo. Y ese contexto, quien se sumó a la "polémica" es nada más y nada menos que Lionel Vangioni.

El defensor del Rayados de Monterrey no olvida jamás su pasado en el Millonario, donde supo ganar dos torneos locales, una Libertadores, una Sudamericana y una Recopa. Además, tuvo un par de cruces de eliminación directa con el Xeneize, saliendo victorioso en todos y siendo protagonista principal, sobre todo, por su juego al límite. Se recuerda mucho una patada que le pegó al 'Burrito' Martínez lesionándolo al poco tiempo de juego y obligando a que lo cambien por el golpe. De igual manera, hay que aclarar, la rompía toda como lateral del equipo de Gallardo.

Desde México, habló con TNT Sports y opinó sobre el título que consiguió el equipo de Miguel Ángel Russo. El conjunto de La Ribera se consagró campeón de la última Superliga Argentina luego de un 2020 con un arranque perfecto, persiguiendo siempre desde atrás al eterno rival. Recién en la fecha final, aprovechando que los del Muñeco habían empatado ante Defensa y Justicia y repitieron resultado ante Atlético Tucumán, pudieron subirse a lo más alto del torneo y, tras ganarle 1-0 a Gimnasia de La Plata, desenvolver una fiesta total en la Bombonera.

�� "Ahora dicen que ganaron el campeonato, pero la realidad es que a River no le ganaron más. No hay comparación de una cosa con la otra. Después de Madrid, no pueden hablar más"



"Ahora dicen que le ganaron el campeonato a River, pero no le ganaron a River, no le ganaron más. Después de Madrid, los de Boca no pueden hablar más. Porque ese fue el partido más importante de la historia", soltó sin vueltas el jugador de 32 años. Siempre se palpita una posible vuelta del 'Piri' para verse con la franja roja cruzándole una vez más antes del retiro, pero por cuestiones económicas sobre todo, no se terminó dando. Sobre eso también declaró, dejando en claro que jamás las negociaciones terminaron en malos términos, sino todo lo contrario.

"Yo no me he peleado con nadie. Mi vuelta no se dio porque no se tuvo que dar. No quiero entrar en detalles, yo tengo la mejor con todos. Las veces que fui a Argentina he ido al Monumental y me han recibido de la mejor manera", afirmó. Veremos si en el futuro cercano el defensor regresa para Argentina, incetinvado por el hecho de estar cerca de su familia y seres queridos, para disputar unos últimos encuentros en el Monumental donde supo vivir experiencias inolvidables. Mientras tanto, a la distancia, seguirá sintiendo todo el amor de los hinchas.

