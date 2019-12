Ve el futuro: Farfán habló de cederle la 10 a Cueva, de su retiro y escogió a su sucesor

Farfán se rompió en la Copa América y ya falta poco para su regreso a la canchas. Se calculó que estaría fuera por 6 meses y ya está por cumplirlos.

Aún, de todas maneras, se muestra haciendo terapia y el receso de invierno en Rusia es largo. Posiblemente, esté para el regreso del fútbol de aquel país.

Mientras tanto, Jeffry viaja y ahora se encuentra en Perú. Anoche, los chicos de Al Ángulo le realizaron una entrevista y la Foquita no se guardó nada.

"Yo le dejaría la 10 de la selección a Christian Cueva", señaló por ejemplo Farfán. "¿Estará?", preguntaron. "Yo creo que sí", respondió. "Él está con la familia, está bien", contó luego asegurando que suele hablar con él.

Le preguntó Pedro García por un sucesor a lo que replicó: "Me gusta mucho Kevin Quevedo. Creo que es goleador, definición tiene y muy buena".

Como no podía ser de otra forma, se refirió a su retiro y el último equipo que le gustario defender: "De acá a dos años me gustaría jugar en Alianza Lima". "Guerrero es el mejor con el que me he compenetrado dentro del campo", agregó invitándolo a jugar juntos nuevamente en el conjunto Íntimo.

