Vélez está de acuerdo con el regreso del fútbol y dio detalles del protocolo en el que trabaja la Dimayor

El fútbol en nuestro país lleva detenido más de un mes y durante estos días, los dirigentes de varios equipos se han reunido de manera virtual para trabajar la manera de un posible regreso a las actividades. Durante la última emisión del programa Palabras Mayores, Carlos Antonio Vélez se refirió al tema y se presentó en acuerdo con el trabajo realizado por los directivos.

"Ayer las dos promocionadas videoconferencias terminaron y me contaron que estuvieron muy participativos. El presidente de la Dimayor se encargó de explicar lo de la televisión y hablaron del protocolo para jugar a puerta cerrada", confirmó el experimentado periodista durante la emisión de su programa en Antena 2 de RCN Radio.

Vélez reveló que en este encuentro virtual, los dirigentes de los clubes del rentado cafetero estuvieron acompañados con la presencia de médicos enviados por parte del Gobierno Nacional. La participación de estos integrantes fue fructífera para la consolidación de un protocolo que tiene como objetivo el regreso de la actividad deportiva en el plano nacional.

"Se trazaron planes que van a continuar para ver si se redacta y se pasa en limpio. Será un protocolo estricto y que puede cumplirse. Cada 72 horas los jugadores tendrían pruebas. El lunes lo pasarían al Gobierno y ellos definirían si sería viable o no", remarcó el comunicador ante un tema que se viene conversando durante las últimas semanas y que pretende solucionar la crisis financiera en la que viven los clubes de nuestro balompié.

El comentarista aseguró que por el momento el fútbol volvería, pero el público no podría asistir a los estadios en un asunto que no se puede definir debido a la pandemia que esta presente en el mundo entero. "El público en los estadios puede esperar. Lo esencial es trabajar, producir para no apagar la economía de los clubes. La asistencia del público no es esencial", puntualizó.

