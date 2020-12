Nos partió el alma: el saludo de Pinola a su hijo después de ganar con River

Muy en el pasado quedó aquella derrota de River ante Banfield por el torneo local que levantó alguna sospechas sobre el nivel del equipo de Marcelo Gallardo.

Ya metido en cuartos de final de la Copa Libertadores, además el Millonario sumó cinco victorias consecutivas y quedó primero en su grupo de la Copa Diego Maradona.

El último duelo fue ante Godoy Cruz. El Muñeco paró un equipo con varios suplentes ya que el jueves deberá enfrentarse ante Nacional en la búsqueda por volver a conquistar América.

De igual manera, todos aprovecharon su chance de sumar minutos y mostrarse ante el DT, sellando un contundente 3-1.

Luego del encuentro, quien habló con la prensa fue Javier Pinola, y nos partió el alma por algo que nada tenía que ver con el encuentro.

¡Para vos! Pinola terminó la charla con #ESPN saludando a su hijo, que cumplió años y estaba triste por no festejarlo junto a él. pic.twitter.com/MCZBGE9tFq — SportsCenter (@SC_ESPN) December 6, 2020

"Te robo un segundo para mandarle un feliz cumpleaños a mi hijo Juani, que cumple 11, ayer cuando me iba para la concentración se me puso a llorar, porque no iba a estar, desde acá mandarle un abrazo, y que lo amo mucho", expresó.

