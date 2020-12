Capaldo recordó el gol que se comió en El Monumental: "No te voy a mentir.."

Desde que llegó Marcelo Gallardo a River, el Millonario no le para de ganar a Boca en todos los cruces internacionales que vienen teniendo. El último fue en la Copa Libertadores 2019, en semifinales.

En el duelo de ida, el elenco de Núñez ganó 2 a 0, pero el Xeneize había tenenido la posibilidad de ponerse en ventaja en una jugada clarísima que desperdició el pibe Nicolás Capaldo.

Esta mañana, en diálogo con TyC Sports, el futbolista recordó esa jugada y contó, de forma muy sincera, que nunca más se la va a poder sacar de la cabeza.

"No te voy a mentir. Es algo que me va a quedar para siempre esa jugada, grabada. Pero bueno, uno tiene que mirar para adelante. Obvio que practicar para que no vuelva a pasar, pero uno tiene que seguir mejorando y tirar para adelante", comentó.

�� Nicolás Capaldo habló en exclusiva con Sportia y lamentó aquella oportunidad perdida en cancha de River por las semis de Copa Libertadores. pic.twitter.com/tKTjrofnDQ — TyC Sports (@TyCSports) December 4, 2020

Boca disputará el duelo de vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores ante Inter - ganó la ida por la mínima - y quiere meterse en cuartos donde lo está esperando Racing, quien eliminó al Flamengo.

