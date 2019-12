Video: enfado monumental de Gallardo con Santos Borré se hizo viral

Es bien sabido que las pulsaciones siempre están a mil en un partido de fútbol y mucho más cuando se trata de una final como la que jugó el pasado viernes River Plate contra Central Córdoba, que al final fue 3-0 a favor del equipo millonario.

En este encuentro, uno de los titulares fue el delantero colombiano, Rafael Santos Borré, quien fue una de las figuras del equipo durante todo el alo, incluso marcó en la final de la Copa Libertadores y en las semifinales contra Boca Juniors.

Sin embargo, la noche del viernes no fue la mejor para el jugador de la Selección Colombia ya que tuvo varias oportunidades para anotar goles, pero no tuvo eficacia y por eso el técnico Marcelo Gallardo decidió sustituirlo.

A los 66 minutos, el entrenador mandó al campo a Julián Álvarez, quien respondería con un gol casi de inmediato luego de que sustituyera al colombiano, pero durante el cambio se presentó un fuerte cruce entre Gallardo y Santos Borré.

"NO ME AGACHÉS LA CABEZA, LA P... MADRE"



El cruce Gallardo - Borré, en las cámaras de @LiberoTyC. pic.twitter.com/Ngn7rcPjj9 — TyC Sports (@TyCSports) December 16, 2019

Al delantero no le cayó muy bien el cambio y no quería salir ya que no había podido marcar goles, por lo cual bajó la mirada y no quiso mirar a su técnico mientras se dirigía al banco de suplentes, y enseguida Gallardo estalló.

"No me agachés la cabeza, la puta madre", y luego cuando Gallardo vio a Borré agarrando a golpes el banco le dijo: "Rafa, tranquilizate, hermano... Pensá en el equipo, pensá en el equipo".

