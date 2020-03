Nadie lo detiene: pared, gambeta y adentro, golazo de Johan Arango

Johan Arango sigue dando noticias y, aunque muchos no lo crean, no ha sido por indisciplina, ni porque llegó borracho a un entrenamiento, si no por sus buenas actuaciones con el Binacional de Perú.

El pasado jueves, el colombiano fue la figura del equipo peruano, luego de que anotara el gol de la victoria histórica contra Sao Paulo, de Brasil, en el primer partido de la historia del club en la Copa Libertadores.

Pero las buenas actuaciones parece que se quieren volver costumbre para Johan Arango y, este fin de semana, volvió a ser uno de los jugadores más importantes del equipo dirigido por Flabio Torres.

Binacional venció en el Torneo Descentralizado a Sport Boys con marcador de 3-1 y hubo dos goles colombianos: el primero de Dawling Leudo, quien también se fue expulsado y el segundo fue de Arango.

El habilidoso volante recibió el balón de uno de sus compañeros, le propuso una pared a otro, luego, cuando todo el mundo pensó que iba a rematar al arco, enganchó y el defensa siguió derecho, para finalmente clavarla al ángulo.

Un golazo que todavía se está comentando mucho en Perú y en Colombia ya que, habrá que esperar si es cierto, Arango parece que retomó el camino y está demostrando el crack que siempre ha sido.

