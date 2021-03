Video viral: Hulk volvió a jugar en Brasil y le hizo honor a su apodo sacándose de encima a un rival

El pasado domingo, en el marco de un encuentro correspondiente al Campeonato Mineiro, Atlético Mineiro se midió ante Uberlandia. Aunque el Galo se impuso por 4 a 0 en el certamen doméstico, todas las cámaras y flashes se quedaron con lo que fue el regreso oficial de Hulk al fútbol brasileño.

El artillero, que en su tierra natal había jugado por última vez en el año 2004, finalmente tuvo su debut con la camiseta del Atlético Mineiro. Aunque no pudo marcar, el reconocido delantero de Brasil dejó una imagen más que particular que no tardó en viralizarse en las redes sociales.

Olha o Hulk, meus amigos... O melhor: juizão não deu nada! Segue o jogo!



Acompanhe a reta final de Atlético-MG x Uberlândia https://t.co/tKJwdgD0CT pic.twitter.com/kqGkjkbYlD — ge (@geglobo) March 8, 2021

Recibiendo la presión de un adversario mientras tenía la pelota en su poder, Hulk apenas se vio molestado por la situación en cuestión. Sin embargo, instantes después y ante la insistencia de su adversario, el delantero aplicó todo su poder.

Utilizando su brazo derecho para desprenderse de la marca del deportista de Uberlandia, el futbolista del Atlético Mineiro desplazó y arrojó al mismo al suelo sin siquiera despeinarse. Continuando con la acción, el ex Porto hizo seguir la jugada cediéndole el esférico a un compañero.

