Partido de alto voltaje y empate entre Independiente y Boca

Luego de dos jornadas muy cargadas de fútbol, la séptima fecha de la presente temporada de la Copa de la Liga Profesional de Argentina se trasladó a este domingo, cuando tuvieron lugar nada más ni nada menos que otros cuatro compromisos: Talleres de Córdoba vs. Godoy Cruz de Mendoza, Defensa y Justicia vs. Vélez Sarsfield y River Plate vs. Racing Club.

Con los tres primeros partidos culminados con paridad, el Estadio Libertadores de América de la localidad bonaerense de Avellaneda se preparó para un partido muy esperado que prometía con quebrar esa monotonía de domingo. En dicho reducto, quienes se encontraron frente a frente buscando una victoria importante fueron Independiente y Boca Juniors.

El Rojo, actualmente comandado tácticamente por Julio César Falcioni, arribó a este partido habiendo hallado el rumbo futbolístico y en una posición interesante de cara a sus aspiraciones en el mencionado certamen doméstico. Por ende, un triunfo ante los campeones vigentes del fútbol argentino se transformaría en un trampolín fabuloso.

Del otro lado, los conducidos estratégicamente por Miguel Ángel Russo, que acudieron a este encuentro envueltos en una gran irregularidad. Es que, tras haber jugado de buena manera contra Vélez y frente a River, el Xeneize no hizo pie en la Bombonera, jugó extremadamente mal y cosechó una dolorosa derrota ante Talleres de Córdoba.

En medio de ese panorama, el primer tiempo del partido fue de alto voltaje. Ambos fueron a buscar la portería contraria y, pese a que Boca comenzó mejor, quien se fue al descanso imponiéndose por la mínima diferencia fue Independiente. Gastón Togni, a los 25 minutos de dicho período inicial, aprovechó un grosero error de Esteban Andrada y puso el 1-0 que luego sería justo.

#CopaDeLaLigaxTNTsports | ¡Pegó primero el Rojo! Sebastián Palacios dejó en el camino a Fabra, tiró el centro y Gastón Togni aprovechó la pifia de Andrada para marcar el 1-0 sobre Boca.

Luego, ya en el segundo tiempo, Boca salió con todo con la misión de emparejar la historia. Así fue como, cuando transcurrían jugados 10 minutos de esa etapa complementaria, Mauro Zárate envió un muy buen centro al corazón del área y Carlos Zambrano apareció con total soledad para meter un cabezazo implacable y estampar el 1-1.

#CopaDeLaLigaxTNTsports | ¡Entró solo! Mauro Zárate, en la primera que tuvo, tiró un centro bárbaro para que Zambrano llegue sin marca y meta un gran cabezazo para el 1-1 en Avellaneda.

Por último, en el tramo final del partido, ambos equipos tuvieron oportunidades para desnivelar y terminar quedándose con la victoria. En ese contexto, Boca contó con un penal a favor pero Sebastián Sosa se lo tapó de gran manera a Sebastián Villa. Por ende, el marcador no volvió a moverse y el compromiso culminó con una tensa paridad 1-1.

