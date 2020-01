Luego de caer en la final de la Copa Libertadores 2018 ante River, Guillermo Barros Schelotto dejó su cargo como entrenador de Boca. Poco después, el Xeneize anunció el arribo de Gustavo Alfaro.

Si bien el ex Huracán llegó con la intención de sacar a flote al club, el DT no logró su cometido y desde la Comisión Directiva decidieron no extender su contrato con la institución.

Analizando el presente de Boca, ya con Miguel Ángel Russo a la cabeza, Sebastián Vignolo valoró el trabajo llevado a cabo por el Mellizo en su momento e indicó: "El Boca de Guillermo, al de Alfaro y al que jugó el otro día, le ganaba 3 a 0".

Rememorando la época en la que Guillermo era DT de Boca y comparándola a su vez con los ciclos de Alfaro y Russo, el Pollo explicó: "Schelotto fue el mejor técnico que tuvo Boca".

Poniendo en el último escalón a Gustavo Alfaro, el conductor de 90 Minutos arremetió: "El Boca de Guillermo al de Alfaro lo dejaba afuera en 45 minutos".

Haciendo hincapié una vez más en el trabajo llevado a cabo por Barros Schelotto en el Xeneize, el periodista de FOX Sports cerró: "Guillermo fue un excelente entrenador en Boca".

Lee También